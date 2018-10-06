الحديدي: فقدت قدمي في رؤية وتحققت في حرب 73

قال اللواء حمدي الحديدي، أحد أبطال نصر أكتوبر العظيم، إنه سافر إلى سوريا مع بعض القادة العسكريين للتنسيق مع الجانب السوري قبل حرب أكتوبر 73.



وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، الجمعة، كل الضباط والجنود ظلوا على مدار 6 سنوات في انتظار لحظة حرب استعادة سيناء بكل حماس وجاهزية للقتال.



وروى الحديدي عن حلم "رأيت رؤية بأن صاروخا يضرب رجلي اليمين والشمال وتحققت في سيناء عام 73 وفقدت قدمي الاثنان من صاروخ في الحرب.



كما أشار بطل حرب أكتوبر إلى أن " زملائي اعتقدوا أني ميت ووضعوني مع الشهداء ثم اكتشف زميل ليا بالصدفة أني لازلت علي قيد الحياة، وفر مسرعا من الخضة والخوف أنى على قيد الحياة".