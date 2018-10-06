7 خطوات للتغلب على مشكلة ضعف الذاكرة

كشف موقع "healthy builderz"، عن بعض الخطوات المهمة التى يجب القيام بها إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك وسوف تجد أنه من السهل الاحتفاظ بالذكريات وتخزين المعلومات والوصول إليها متى أردت.



-التكرار

من الطبيعي أن تنسى اسم شخص ما خاصة عند تقديمه لك للمرة الأولى، فنحتاج إلى بذل بعض الجهد في تذكر الأسم في المرة المقبلة والتي تلتقي فيها بشخص جديد، لذا حاول استخدام اسمه في المحادثة عدة مرات وستجد أن دماغك قد قامت بالفعل بتخزين اسمه.



-القراءة

المواظبة على القراءة تساعدك فى تخزين وتدوين الملاحظات التى تريد استرجاعها فى وقت لاحق، فهى مفيدة بالأخص للطلاب أثناء فترة الإمتحانات للقدرة على تذكر المعلومات التى تم تخزينها فى المخ.



-تكوين صداقات وعلاقات

تأثرت الصداقات والعلاقات بعد انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، فالمعظم يعتمد عليها حاليا للتواصل مع أصدقائه، ولكن ينصح بتخطى هذه المواقع والخروج وتناول القهوة مع الأصدقاء والمعارف.



-الكتابة

تدوين المعلومات يساعد فى تحسين قدرة عقلك على الحفظ، وستجد أنه كلما زادت كتابة الأشياء، أصبح من الأسهل تذكرها.



-ممارسة الرياضة

يعتقد البعض أن ممارسة التمارين الرياضية يساعد فى فقدان الوزن الزائد فقط، ولكن لا يعلم العديد منا مدى أهمية الرياضة فى تخزين المعلومات، فعندما تحافظ على ممارسة التمارين ستجد أنه من الأسهل الوصول إلى الذكريات على المدى الطويل.



-حل الكلمات المتقاطعة

أفضل طريقة لتحسين ذاكرتك هى اختبارها من وقت لآخر عن طريق حل الكلمات المتقاطعة، والألغاز، وما شابه.



-الحصول على قسط من النوم

النوم لمدة 8 ساعات يساعدك على دمج الذكريات التي سيتم تخزينها في عقلك لفترة طويلة.