ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد









أكدت الدكتورة السيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ارتفاع عدد المصابين جراء حريق الراشدة بمركز الداخلة إلى 29 حالة، مصابين باختناق وإصابات طفيفة.أضافت أن جميعهم مصابون باختناق وإصابات بسيطة عدا حالة واحدة جار التعامل معها بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة لها حتى تماثلها للشفاء حيث تم نقلهم للمستشفيات والوحدات الصحية القريبة.وأكدت مشرف أنه تم إخلاء الوحدة الصحية بالراشدة بعد اقتراب النيران منها ومحاصرتها، لافتا أنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، مشيرة إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات واستدعاء كافة الأطباء وتوفير جميع الأدوية والمحاليل لتقديم الدعم اللازم.