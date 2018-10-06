المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي لـ صدى البلد: تكريم مهرجان الإسكندرية فخر.. والجونة سيكتسب أهمية كبرى في ظل غياب دبي

الجونة السينمائي لن يعوض غياب دبي

أبدأ تصوير فيلمي الجديد منتصف العام المقبل أحب تصوير الحياة العادية بمشاكلها وإيجابياتها في السينما الفلسطينية





نشاط كبير يعيشه المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، بعد الحصول على دعم من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية لأحدث أفلامه، ليكرم بعدها بأيام في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والطيران إلى جنوب السويد لحضور عرض آخر أفلامه "كتابة على الثلج" خلال فعاليات الدورة الثامنة، حول رؤيته للسينما العربية وكواليس آخر أفلامه.





وكان لـ"صدى البلد"، لقاء مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، أن مهرجان الجونة السينمائي صعب للغاية أن يعوض غياب مهرجان دبي، الذي توقف هذا العام، ويمكن تقييمه على أنه أفضل أو أسوأ، ولكن أي مهرجان له خصوصيته وصعب أن نسير وراء هذا الطرح، ربما ميزانية المهرجان والعمل وفقا لكيان احترافي بمعنى الكلمة هو الذي صدر هذه الفكرة، فضلا عن دعوة الكثير من الشخصيات والبحث المضني عن جذب أهم الأفلام، ولكن بشكل قاطع سيكتسب "الجونة" أهمية أكبر في ظل غياب "دبي".





وقال مشهراوي لـ"صدى البلد" إن مهرجان الجونة مكتسب أهميته كونه على أرض مصرية، وهي الدولة الكبرى على مستوى تاريخ وحاضر السينما في المنطقة، فتربينا على نجوم السينما واعتبرنا فاتن حمامة وعمر الشريف ونور الشريف ورشدي أباظة وغيرهم العشرات من المبدعين جزءا من حياتنا".





وأبدى المخرج الفلسطينى، إعجابه بـ منصة الجونة السينمائي وما تقدمه من مساهمة في تطوير مشاريع الأفلام، وقال إنها ليست بدعة جيدة ولكنها أمر يحسب لإدارة الجونة خاصة وأن لها إدارة شبه مستقلة، ويمكن تنفيذها في أكثر من مهرجان مصري بالمناسبة وفقا للإمكانيات المتاحة، وعودتها في مهرجان القاهرة هذا العام جاء بوجود محمد حفظي والذي يعد مكسبا حقيقيا لما له من خلفية معرفية كبيرة بهذا العالم، فيعلم جيدا قيمة هذه المنصة وكيفية إقامتها وفقا لعلاقاته وخبراته عبر العديد من صناديق الدعم حول العالم.





على جانب آخر، شدد مشهراوي أنه ضد الحديث عن عرض المنتج والسيناريست محمد حفظي لأفلامه في مهرجان القاهرة السينمائي بعد تولي رئاسته، واعتقد أن لديه ما يكفي من الذكاء أن يعزل الأفلام التي يدخل في إنتاجها عن أي تنافس بالمهرجان العريق.





وأضاف: يمكن أن تعرض أفلامه في برامج مختلفة على الهامش بطبيعة الحال، حيث يتداخل في صناعتها منتجين آخرين ويقدمها مخرجين وفريق عمل من ممثلين لديه الحق في أن يحظى بفرصة جيدة للعرض.





وكشف المخرج رشيد، عن تفاصيل أحدث مشاريعه السينمائية وهو فيلم روائي طويل، من المنتظر بدء تصويره بالنصف الأول من العام المقبل.





وقال: حصل الفيلم على دعم عبر منصة الجونة السينمائي وهو تحت عنوان "غزة - واشنطن"، وتدور أحداثه حول قصة حب في غزة خلال الحصار والانقسام الفلسطيني الفلسطيني بجانب الاحتلال، ليقع مواطن فلسطيني فى قصة حب مع إحدى الفتيات التي حرصت على القدوم من أمريكا للتضامن مع القضية الفلسطينية، وهو أمر متكرر بالمناسبة في حين يزداد الأمر سوء، لذلك أحاول ترجمة الوضع في غزة تحديدا وهى موطني الأصلي.





وتابع: الوضع الفلسطينى يتدهور رغم أن السينما ترتقي، لذلك فهي السبيل الوحيد أمامي للتعبير عن المأساة التي نغرق فيها، أملا فى الحصول على حقوقنا المهدرة، وهذه المرة أحاول من خلال الفيلم تصدير الوجه الحقيقي للحياة فى غزة وفلسطين بشكل عام، فهل تستطيع هذه الأمريكية احتمال انقطاع الكهرباء والحياة بجانب الخطر والخوف بشكل مستمر؟.





واختتم حواره عن السينما الفلسطينية قائلًا: "عن نفسي أحب طرح مشاكل الإنسان العادي، لذلك أحب تصوير الحياة العادية بمشاكلها وإيجابياتها، ونحن لدينا مشاكل مثل أي مجتمع به فاسد وحرامي وزوج يضرب زوجته، فأنا لا أسعى لعمل فيلم أمريكي أو أوروبي، ولكني أسعى أن يكون لدينا جيل يصل بالسينما الفلسطينية للخارج، والسينما نجحت في عرض قضية فلسطين أكثر من أي موقف سياسي آخر"، مؤكدًا أن أي عمل فلسطيني يعبر عن العرب جميعًا وخاصة مصر.