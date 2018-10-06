محافظ الوادي: 30 سيارة إطفاء من أسيوط وسوهاج للسيطرة على حريق الراشدة.. فيديو









أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وجه بالدفع بـ4 طائرات هليكوبتر للمساعدة في إخماد حريق قرية الراشدة.وأشار إلى أنه تم الاستعانة بـ15 سيارة إطفاء من محافظة أسيوط وكذلك 15 سيارة أخرى تابعة لمحافظة سوهاج للمشاركة مع سيارات إطفاء المحافظة في إخماد الحريق ومنع امتداد النيران إلى القرية.وأكد أنه تقرر إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر أن تتم فعالياتها ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى، حيث تم التوجه إلى موقع الحريق للوقوف والمتابعة على أرض الواقع لعمليات الإطفاء والتبريد.وكان محافظ الوادي الجديد، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تداعيات حريق قرية الراشدة بالمحافظة لحظة بلحظة.كما أعلن اللواء محمد كمال، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، عن سيطرة وحدات الدفاع المدني حتى الآن على امتداد النيران تجاه المناطق السكنية، علاوة على التعزيز المستمر لوحدات الإطفاء وعربات نقل المياه.وقال مدير الأمن: إن قوات الدفاع المدني بالوادي الجديد نجحت في تنفيذ حزام عازل بين المناطق السكنية بقرية الراشدة والحريق الذي نشب في مناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة والشيشلانة، والذي امتد على مساحة 20 فدانًا بسبب سرعة الرياح.