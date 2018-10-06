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مرأة

كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:09 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تبحث جميع الأمهات عن أفضل وسائل التغذية للطفل، وخاصة فى الفصل الدراسى فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأمهات احرصي على تناول طفلك كوب يوميا من هذا المشروب السحرى لرفع معدل الذكاء لديه وتقوية الذاكرة وإمداده بالطاقة.

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقة، اليوم السبت، من برنامجها «سفرة وطبلية» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أسهل طريقة لتحضير مشروب اللبن بجوز الهند لتقوية الذاكرة.

وعرضت الشيف هالة المقادير وكانت:"3 أكواب لبن مثلج – كوب جوز هند – نصف كوب ماء مثلج – نصف كوب سكر – 2 ملعقة كبيرة كريم شانتيه بودر – نصف ملعقة صغيرة روح جوز هند".

طريقة التحضير:
يضرب جميع المكونات فى الخلاط ويصفى ويقدم للطفل يوميا.

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