هيثم عرابي يكشف مفاجأة في تعاقد الأهلي مع ميدو جابر

كشف هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، عن مفاجأة في تعاقد القلعة الحمراء مع ميدو جابر.



وأضاف عرابي خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، خلال برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، أنه تحدث مع ميدو جابر لانتقاله إلى النادي الأهلي بقيمة تتراوح ما بين 700 ألف جنيه إلى مليون جنيه وكان حينها في أحد الأندية التي تخوض دورة الترقي.



وأشار عرابي إلى أنه بعد استقالته من منصبه في النادي الأهلي تعاقد النادي مع ميدو جابر قادما من المقاصة مقابل 7 ملايين جنيه.



قال مدير التعاقدات السابق للنادي الأهلي، إنه خلال فترة عمله بالقلعة الحمراء لم تكن الإعلانات ضمن بنود العقد مع اللاعبين.