ترامب يتهكم على معارضيه: تريدون مباراة ملاكمة بيني وبوتين

تهكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، على تعليقات بعض معارضيه على القمة التي عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في يوليو الماضي بمدينة هلنسكي، قائلًا إن الناس يريدون أن ندخل في مباراة ملاكمة ضد بعضنا.



وقال ترامب خلال حشد جماهيري في مدينة روتشستر بولاية مينيسوتا: "أرادوا مني أن أواجه بوتين في مباراة ملاكمة على المسرح".



وعقد أول اجتماع رسمي بين بوتين وترامب في هلسنكي يوم 16 يوليو الماضي. وأشاد الرئيس الروسي بنتائج هذه القمة، لكنه أشار إلى أنه لا أحد يتوقع حل جميع المشاكل في العلاقات بين البلدين خلال لقاء واحد.