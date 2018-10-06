ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المجاهد شلاش عرابي.. دوخ المخابرات الإسرائيلية وكون أخطر شبكات الجاسوسية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:53 ص
المجاهد شلاش عرابي
المجاهد شلاش عرابي
احمد صالح
لقد اختار ضباط المخابرات المصرية رجال من أبناء سيناء توسموا فيهم الفراسة ودربوهم على التمييز الجيد الدقيق للأسلحة والمعدات العسكرية الإسرائيلية وهذا ما أدى إلى منظمة سيناء العربية التي تكونت من هؤلاء الرجال.

ومن بين مجاهدي سيناء الذين كان لهم دور بارز في مساعدة قواتنا المسلحة قبل حرب 73 المرحوم المجاهد السيناوي شلاش خالد عرابي عياط الذي "دوخ" المخابرات الإسرائيلية في أواخر الستينات من القرن العشرين, وقد رصد له جهاز الأمن العام الإسرائيلي مكافأة آلاف الدولارات لمن يرشد عنه أو يساعد في القبض عليه وإحضاره حيا أو ميتا.

ثم أطلق الجنود الإسرائيليين النار عليه أثناء العملية 64 له خلف خطوط العدو الإسرائيلي في سيناء وأصابوه بطلق ناري في فكه , وتم نقله إلى مستشفى بئر السبع العسكري للعلاج ثم المحاكمة العسكرية في غزة, وقال عنه المدعي العام الإسرائيلي "عوزي زاك " أثناء توجيه التهم إليه إنه وشبكته من أخطر الشبكات الجاسوسية التي كشفت في إسرائيل حتى الآن.

وقال عنه اللواء فؤاد حسين قاهر الجواسيس إنه كان يعتبر المجاهد شلاش خالد عرابي من أبرز رجال منظمة سيناء العربية، وصلت خطورته لدرجة أن المخابرات الإسرائيلية رصدت آلاف الدولارات كمكافأة لمن يرشد عنه أو يساعد في القبض عليه حيا أو ميتا، وقد نشرت قصته في كتاب المخابرات السرية العربية للكاتب الإسرائيلي ياكوف كاروز.

ونوه إليه أنه هو الفدائي الذي قال عنه المدعي العام العسكري الإسرائيلي إنه وشبكته من أخطر شبكات الجاسوسية التي كشفت إسرائيل عنها، وتمت محاكمته أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية، التي حكمت عليه بالسجن لمدة 39 سنة، وكان قد تم تدريبه في القاهرة، وكان عليه أن يقترب من المواقع العسكرية الإسرائيلية لتصويرها ورصد ما بها من معدات وأفراد وكتابة تقارير عنها يرفعها إلى رئاسته، وكون شبكة لجمع المعلومات من أبناء سيناء.

وأوضح أن المخابرات الإسرائيلية قبضت على شلاش في آخر عملية قام بها خلف خطوط العدو وهي العملية رقم 64 بعد مقاومة عنيفة منه وتبادل لإطلاق النار نتج عنه إصابته في الفك وقطع في اللسان، وعذبوه بقسوة وهو جريح، وحصل على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية، وتم الإفراج عنه بناء على طلب من المخابرات الحربية في مارس 1974 ضمن صفقة تبادل الأسري.

ترشيحاتنا

ولي العهد يكشف عدد المحتجزين في المملكة ودور قطر في تجنيدهم

ضابط مصري يروي قصة أسر 24 جنديا إسرائيليا في حرب 73.. فيديو

زكريا ناصف: بند عمولات اللاعبين الأجانب للأهلي خطير للغاية ..فيديو

تعرف على الفنان السجان لأنور السادات في المعتقل.. فيديو

مقتل شخصين للخلاف على مرور توك توك بالسلام

تعرف على سر غضب السادات عند حصوله على جائزة نوبل.. فيديو

سعد سمير يجري عملية حقن في الظهر

عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو

قرقاش: حوار محمد بن سلمان مع وكالة بلومبرج تمّيز بالصراحة والوضوح

ننشر أول فيديو لحرائق مزارع نخيل قرية الراشدة بالوادي الجديد

أمين عام الآثار يحيل مفتش الكرنك للتحقيق بسبب عقد قران.. صور

ولي العهد: مستعدون لتفتيش القنصلية السعودية في تركيا بحثا عن جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال
نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو
ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟