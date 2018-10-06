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شاهد.. الجوع يفتك باليمنيين وأكل أوراق الأشجار طوق النجاة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:47 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، تقريرًا مصورًا يرصد الأوضاع الإنسانية الصعبة والوضع المتدهور لبعض سكان محافظة حجة اليمنية بسبب استمرار الحرب والحصار.

ورصد التقرير كيف يفتك الجوع باليمنيين، فمع شح المواد الغذائية وغياب الخِدْمات الطبية اضطروا إلى أكل أوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة.

وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم، الشديد بسبب معاناتهم الشديدة جراء عدم توافر أقل المتطلبات من أجل البقاء أحياء.

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