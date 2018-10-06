صحة كفرالشيخ: نقل وحدتي الحضان والكلى بمستشفى الرياض المركزي

تفقد الدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مستشفى الرياض المركزي لمتابعة سير العمل وتواجد الأطباء والمرور على وحدات الكلى والحضان والاستقبال، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة.



وتابع رزق، أعمال إنشاء المستشفى الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء المبنى الحالي بعد التحدث مع مهندسي الموقع تحسبًا لانقطاع المرافق من مياه وكهرباء وصرف عن المبنى نتيجة أعمال الحفر والإنشاءات وأعمال الخوازيق.



وأشار مدير إدارة المستشفيات، إلى أنه جارٍ العمل لتجهيز مكان بديل لنقل وحدة الكلى والحضان حرصًا على استمرار وانتظام الخدمة والمحافظة على استمرار عمل المقاولين في موقع المستشفى الجديد وعدم تعطيل العمل.