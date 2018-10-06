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فن

الطائر المبكر يدخل قائمة الأعلى مشاهدة للأسبوع الرابع على التوالى

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:14 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حقق المسلسل التركى "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية فى مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، للأسبوع الرابع على التوالى.

اقتربت نسبة مشاهدة الحلقة الثالثة عشر من المسلسل من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة، حيث أحتل المركز 28 من أصل 50 مركزًا للفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب" حيث حققت الحلقة العاشرة والحادية عشر من المسلسل، ما يقرب من 6 ملايين في يومين فقط.

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