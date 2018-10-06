فكري: القوى العاملة تسعى لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة

قال إبراهيم فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إنه يجب تحسين وضع العمالة غير المنتظمة بعمل خطة لتطويرها، مضيفا أن وزارة القوي العاملة أفادت بأن العمالة غير المنتظمة تعدت حاجز المليون.



وأكد فكري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزارة القوي العاملة بمديرياتها ومكاتبها علي مستوي الجمهورية تقوم بمجهود كبير في هذه الفترة، مضيفًا أن الاتحاد العام لعمال مصر يهتم بتطوير حياة العمالة غير المنتظمة.



وأوضح رئيس النقابة العامة، أن العمالة غير المنتظمة في أمس الحاجة والمساعدة من جميع الأطراف، مشيرا إلي أن شهادة أمان وحدها لا تكفي.