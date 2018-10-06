ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فكري: القوى العاملة تسعى لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:12 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال إبراهيم فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إنه يجب تحسين وضع العمالة غير المنتظمة بعمل خطة لتطويرها، مضيفا أن وزارة القوي العاملة أفادت بأن العمالة غير المنتظمة تعدت حاجز المليون.

وأكد فكري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزارة القوي العاملة بمديرياتها ومكاتبها علي مستوي الجمهورية تقوم بمجهود كبير في هذه الفترة، مضيفًا أن الاتحاد العام لعمال مصر يهتم بتطوير حياة العمالة غير المنتظمة.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن العمالة غير المنتظمة في أمس الحاجة والمساعدة من جميع الأطراف، مشيرا إلي أن شهادة أمان وحدها لا تكفي.

ترشيحاتنا

قصة أم تونسية ترعى أخوين لا يشبهان البشر.. فيديو

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو

سعد سمير يجري عملية حقن في الظهر

شاهد.. رجل ضخم يعاقب شابا رقص على تحدي كيكي بالشارع

إصابة مواطنين فى انفجار دانة مدفع بالمنصورية

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة.. فيديو

الأزهر يكشف عن أحب 4 أعمال إلى الله وأكثرها ثوابا

تعرف على سر غضب السادات عند حصوله على جائزة نوبل.. فيديو

بسبب التاج.. سحب اللقب من ملكة جمال الموضة وتتويج الوصيفة بدلا منها

حورية فرغلي تنشر صورة تجمعها بخاطر وبيومي ورجب من مهرجان مالمو

مقتل شخصين للخلاف على مرور توك توك بالسلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال
نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو
ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟