عرابي: القوى العاملة تدرس توفير تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

قال محمد عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم، إن وزارة القوي العاملة تحصر العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتبها علي مستوي الجمهورية، لوضع دراسة لإدخال العمال تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.



وأكد، عرابي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن العمالة غير المنتظمة تعدت حاجز المليون عامل، مضيفا أنه لا يجب الاكتفاء بشهادة أمان في الوقت الراهن لأن العمال في أمس الحاجة إلي التأمين الاجتماعي والصحي.



وأوضح رئيس النقابة العامة أن العمالة غير المنتظمة تعاني كثيرا بسبب صعوبة عملهم ونسبة تعرضهم لمخاطر كبيرة جدا فمن الضروري وضع خطة لتطوير حياتهم.