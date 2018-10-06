السقطى: الإعلان عن أماكن المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة نهاية العام

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم الإعلان عن أماكن المجمعات الصناعية المخصصة لمشروعات القطاع بالمحافظات قبل نهاية العام الجارى.



أضاف السقطى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا منظما بين الحكومة ومنظمات الأعمال المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهاز المصرفى لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة وحل المشكلات التى تواجه القطاع وتعرقل نموه مؤكدا أن ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالبلاد.



أوضح السقطى، أنه برغم من نمو حجم التمويلات الموجهة للقطاع المشروعات الصغيرة خلال الثلاث سنوات الماضية نتيجة مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع ب 200 مليار جنيه بفائدة 5% خلال خمس سنوات، إلا أن المبادرة لم تحقق حجم التمويلات المستهدفة منذ أطلقها فى يناير 2016.