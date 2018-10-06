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فن

الحلقة 34 من الأب الروحى تدخل الأعلى مشاهدة على يوتيوب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 34 من الموسم الثاني للمسلسل الشهير "الأب الروحى" قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.

واقتربت الحلقة 34 من العمل في جزئه الثاني من تحقيق ما يزيد عن 600 ألف مشاهدة منذ طرحها، واحتلت المركز الـ 3 في قائمة من 50 مركزًا، ليكون بذلك العمل الأول الذي يصل إلى هذا المركز بعد انتهاء شهر رمضان الماضي.

مسلسل الأب الروحي من بطولة سوسن بدر وأحمد عبد العزيز وعايدة رياض وميدو عادل ومريهان حسين وراندا البحيري وحنان شوقي وإنتاج شركة فنون مصر.

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