نقابيون: العمالة غير المنتظمة تخطت المليون.. يجب وضع دراسة لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة.. ويجب إدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية

عرابي: القوى العاملة تدرس توفير تأمينات اجتماعية للعمالة غير المنتظمة

فكري: القوى العاملة تسعى لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة

سعيد النقيب: العمالة غير المنتظمة تخطت المليون





تحصر وزارة القوى العاملة، أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقوم حاليًا بتسجيل بياناتها عبر مكاتب العمل التابعة للوزارة بمختلف المحافظات وتخطت النسبة المليون عامل، وسيتم دراسة إدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.قال محمد عرابي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم، إن وزارة القوي العاملة تحصر العمالة غير المنتظمة من خلال مكاتبها علي مستوي الجمهورية، لوضع دراسة لإدخال العمال تحت مظلة التأمينات الاجتماعية.وأكد، عرابي في تصريحات لـ"صدي البلد" أن العمالة غير المنتظمة تعدت حاجز المليون عامل، مضيفا أنه لا يجب الاكتفاء بشهادة أمان في الوقت الراهن لأن العمال في أمس الحاجة إلي التأمين الاجتماعي والصحي.وأوضح رئيس النقابة العامة أن العمالة غير المنتظمة تعاني كثيرا بسبب صعوبة عملهم ونسبة تعرضهم لمخاطر كبيرة جدا فمن الضروري وضع خطة لتطوير حياتهم.من جانبه قال إبراهيم فكري، رئيس النقابة العامة للسكك الحديدية، إنه يجب تحسين وضع العمالة غير المنتظمة بعمل خطة لتطويرها، مضيفا أن وزارة القوي العاملة أفادت بأن العمالة غير المنتظمة تعدت حاجز المليون.وأكد فكري في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزارة القوي العاملة بمديرياتها ومكاتبها علي مستوي الجمهورية تقوم بمجهود كبير في هذه الفترة، مضيفًا أن الاتحاد العام لعمال مصر يهتم بتطوير حياة العمالة غير المنتظمة.وأوضح رئيس النقابة العامة، أن العمالة غير المنتظمة في أمس الحاجة والمساعدة من جميع الأطراف، مشيرا إلي أن شهادة أمان وحدها لا تكفي.فيما قال سعيد النقيب، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن وزارة القوي العاملة تقوم بمجهودات كبيرة لتطوير حياة العمالة غير المنتظمة، مضيفا أنها تقوم بحصرها من خلال المكاتب الخاصة بها في جميع المحافظات.وأكد نائب رئيس الاتحاد العام، لـ صدى البلد أنه من خلال الحصر يتم معرفة عدد العمالة التي تحتاج إلى المساعدة، مشيرا إلى أن الوزارة تتوقع تخطي العمالة غير المنتظمة حاجز المليون.وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن العمال أجمع لهم الحق في العيش حياة كريمة والاتحاد العام لعمال مصر يسعي إلي تحقيق ذلك، مضيفا أنه يجب توفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.وأشار النقيب إلى أنه سيتم وضع آليات للتعامل مع العمالة غير المنتظمة، وتصنيفهم وفقًا للمهن التي تحتاجها المحافظات، لافتا إلى أنه لن يتم الاكتفاء بشهادة أمان التي طرحت لهم.