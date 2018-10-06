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فن

بوراك اوزجفيت ينضم لـ قيامة أرطغرل

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:08 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تعاقد الفنان التركى بوراك اوزجفيت على المشاركة فى بطولة المسلسل الشهير " قيامة أرطغرل ", حيث من المقرر أن يظهر ضمن أحداث الموسم الجديد.

بوراك من المقرر يظهر ضمن الأحداث فى شخصية " عثمان عازى ", حيث يواصل حاليًا التجهيز إلى الشخصية من خلال عقد جلسات عمل مع مخرج العمل.

ومن ناحية أخرى تعاقد بوراك على حملة إعلانية جديدة تبلغ قيمتها مليونين ونصف مليون ليرة تركية أي نحو 400 ألف دولار أميركي، وقد وقع الخيار عليه لكونه أكثر النجوم الأتراك شهرة في الدول العربية.

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