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حوادث

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمصر الجديدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:31 ص
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
اسلام مقلد
سيطرت قوات الحماية المدينة بالقاهرة، منذ قليل على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق السادس، بشارع نخلة المطيعى بمنطقة مصر الجديدة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بشارع نخلة المطيعى، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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