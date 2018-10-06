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فن

نادية رشاد: رسالة 604 دفعتنى لقبوله

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة نادية رشاد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أهم ما جذبها فى حكاية 604 والتى عرضت ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل " نصيبى وقسمتك " هو الرسالة التى يسعى العمل إلى بعثها إلى المشاهد.

وتابعت "رشاد", أن العمل يوضح أن الإنسان من الممكن أن ينتصر على الشيطان بإيمانه, مؤكدة أن تلك الموضوعات كانت تناقش فى السينما العالمية, إلا أن الأعمال المصرية كانت تخشى التطرق لها.

يذكر أن حكاية "604 " شارك فى بطولته كل من حنان مطاوع ونادية رشاد وإيهاب فهمى وفاطمة الناصر , ومن إخراح اكرم فريد وتأليف عمرو محمود ياسين.

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