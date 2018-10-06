ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تفاصيل احتفالية المتحف المصري بالتحرير بذكري نصر أكتوبر.. اليوم

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت 6 أكتوبر احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن برنامج الاحتفالية يبدأ في الساعة العاشرة صباحا بعرض لفرقة موسيقي الشرطة، تقدم خلاله عددا من المقطوعات الموسيقية لمجموعة من الأغاني الوطنية وذلك بحديقة المتحف.

كما سيتم تنظيم جولات ارشادية مجانية للجمهور، وعرض لفيلم تسجيلي لمعركة قادش بمشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.

من جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن قطعة هذا الشهر عبارة عن عرض لأثنين من الدروع الخاصة بالملك توت عنخ آمون احتفالا بنصر أكتوبر.

وعلي هامش الاحتفالية سوف يتم تنظيم ورش فنية للأطفال بداية من الثانية عشر ظهرا وحتي الساعة الواحدة ظهرا بالقسم التعليمي وبمتحف الطفل.

ترشيحاتنا

ننشر أول فيديو لحرائق مزارع نخيل قرية الراشدة بالوادي الجديد

مدير تعاقدات الأهلي السابق يكشف سر تقديم استقالته.. فيديو

رقية السادات تكشف الاسم المستعار لوالدها خلال فترة هروبه من السجن

البحوث الإسلامية تكشف عن 5 أعمال بها يبر الابن والديه في القبر

رئيس الوزراء: وزير الدفاع وجه بإرسال طائرات إطفاء للسيطرة على حريق قرية الراشدة..فيديو

صحة الوادي الجديد تكشف عدد المصابين في حريق الراشدة.. فيديو

أهالى قرية الراشدة يستغيثون: الحقونا يا ناس.. فيديو

مصرع سيدة بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين في قنا

ولي العهد يكشف عدد المحتجزين في المملكة ودور قطر في تجنيدهم

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

سر إدمان السادات للبايب على لسان نجلته.. فيديو

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمصر الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

ريم أشرف تكشف تفاصيل 55 ساعة تحت الماء: محستش بخوف من الغطس ونمت 4 ساعات ولعبت شطرنج والسلم والثعبان ودومينو

ضبط سيارة محملة بـ ٢ طن بانجو على معدية القنطرة.. صور

لأول مرة إقامة حفل زواج داخل الكرنك بالأقصر..فيديو وصور

فيديو

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو
عرابي: اختلفت مع محمود طاهر بسبب طريقة اختيار المدير الفني للأهلي
عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو
سمير فرج: صحفيون أجانب وثقوا هلع الإسرائيليين فى كتاب اسمه الزلزال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟