تفاصيل احتفالية المتحف المصري بالتحرير بذكري نصر أكتوبر.. اليوم

ينظم المتحف المصري بالتحرير اليوم السبت 6 أكتوبر احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن برنامج الاحتفالية يبدأ في الساعة العاشرة صباحا بعرض لفرقة موسيقي الشرطة، تقدم خلاله عددا من المقطوعات الموسيقية لمجموعة من الأغاني الوطنية وذلك بحديقة المتحف.



كما سيتم تنظيم جولات ارشادية مجانية للجمهور، وعرض لفيلم تسجيلي لمعركة قادش بمشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.



من جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، إن قطعة هذا الشهر عبارة عن عرض لأثنين من الدروع الخاصة بالملك توت عنخ آمون احتفالا بنصر أكتوبر.



وعلي هامش الاحتفالية سوف يتم تنظيم ورش فنية للأطفال بداية من الثانية عشر ظهرا وحتي الساعة الواحدة ظهرا بالقسم التعليمي وبمتحف الطفل.