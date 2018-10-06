أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو









لجأ أهالي قرية الراشدة بمحافظة الوادى الجديد للتكبير والتهليل بعد محاصرة النيران لمنازلهم، حيث حاصرت ألسنة اللهب عشرات المنازل التي تقع بالقرب من الزراعات والحقول المشتعلة.وبعد مرور 7 ساعات فشلت محافظة الوادى الجديد في السيطرة على الحريق الذي اندلع بعد صلاة المغرب مباشرة حيث التهمت النيران ما يقارب 60 فدانا حتى الآن، وأصيب نحو 29 شخصا، فيما تم استدعاء 30 سيارة إطفاء و50 سيارة إسعاف، و4 طائرات.كما قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة آخر المستجدات، واستدعاء كافة الأطباء بالمستشفيات.