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مرأة

اكتشفي طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة لزيادة النشاط

السبت 06/أكتوبر/2018 - 06:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تعتبر سلطة المكرونة بالتونة من أهم الأطباق التي يمكن أن تزيد من النشاط فقد ثبت علميا أن التونة مصدر جيد لمادة السيلينيوم، وهى المسئولة عن التحكم في مستويات المزاج وفتح الشهية، فهى تحتوي على "أوميجا 3" التي تعد من أغنى المواد للأحماض الدهنية والتي تدعم وظيفة الإدراك من خلال تعزيز إمدادات الدم إلى الدماغ وخفض الالتهابات والمساعدة على نقل الإشارات الكهربائية إلى المخ وبالتالي فهى من أهم عناصر تقوية الذاكرة وزيادة النشاط ،يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة.

المقادير لعمل سلطة المكرونة بالتونة :
2 علبة تونة، 1 كيس مكرونة (الشكل حسب رغبتك)، ملح، فلفل أخضر، زيتون أخضر مخلي، خس، بصل أخضر.

الطريقة لعمل سلطة المكرونة بالتونة :
- تسلق المكرونة لمدة 7 دقائق ثم تصفى.
- تقطع كل أنواع الخضار السابقة على هيئة حلقات.
- تفتح علب التونة ثم تصفى من الزيت.
- يحضر طبق التقديم ويستسحن أن يكون عميقا.
- نضع به المكرونة ثم التونة ثم باقي المكونات، ونضيف الملح حسب الرغبة.
- نخلطهم جيدا ثم نزينهم بالزيتون الأخضر وحلقات الخس.
يقدم هذا الصنف كعشاء أثناء المذاكرة، حيث تعتبر وجبة كاملة العناصر والفيتامينات.

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