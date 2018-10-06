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أخبار العالم

الكونجرس يبدأ العد التنازلي لتعيين مرشح ترامب المتهم بالتحرش

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الجمعة، جلسة مطولة تستمر حتى الانتهاء من التصويت على تعيين مرشح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمحكمة العليا الأمريكية، القاضي بريت كافانو، والمتهم في قضية تحرش بأستاذة جامعية.

وحصل كافانو على دعم أولي من السناتورَين الديمقراطيين جو مانشين والجمهوريّة سوزان كولينز اللذين أعلنا أنّهما سيُصوّتان لصالحه، الأمر الذي سيُشكّل نصرًا سياسيًا مهمًا لترامب قبل شهر من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمعة، في تصويت أولي، وبفارق ضئيل (51 صوتًا مقابل معارضة 49)، على المضيّ قدمًا في إجراء تصويت نهائي على تثبيت كافانو.

ويصر الجمهوريون على رفض اتهامات باعتداء جنسي وبتحرش وجهتها ثلاث نساء لكافانو تعود لثمانينات القرن الماضي، كما يرفضون اتهامات الديموقراطيين لكافانو بالكذب في شهادته أمام لجنة الكونجرس.

وأدخلت عمليّة تثبيت كافانو في المنصب الذي رشّحه إليه الرئيس، واشنطن والبلاد بأسرها في انقسام سياسي حاد قبل انتخابات في الكونجرس في نوفمبر سيسعى فيها ترامب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية.

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