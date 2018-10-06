للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن

مثلما تعاني الكثير من السيدات من زيادة الوزن أيضًا هناك العديد منهن من تواجه مشكلة النحافة.. لذا جاءت إليهن أخصائية التغذية "نرمين أمين" في برنامج "هي وبس" المذاع على قناة سي بي سي سفرة بنصائح وطرق صحية لزيادة الوزن، وهى:



1- يجب أن تحصلي على 2700 سعر حراري في اليوم.

2- تناول وجبات غذائية متكاملة تحتوي على البروتينات والدهون والنشويات.

3- تناول عدد وجبات أكثر خلال اليوم لكي يزيد وزنك تدريجيًا.



الأكلات الصحية التي تزيد الوزن:

1- المكرونة والأرز البني

2- الخبز البني.

3- الزبدة الفلاحي.

4- زيت الزيتون.

5- الشوكولاته الداكنة.

6- الخضراوات والفواكه وتحديدًا الجزر والبطاطا والبنجر والعنب.

7- الجبنة البيضاء.

8- البط والحمام.