ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تعويضات للمتضررين من حريق قرية الراشدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
حريق قرية الراشدة
حريق قرية الراشدة
كتب محمد عبد المنعم
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف تعويضات للأسر المتضررة من حادث حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد بمجرد انتهاء لجان حصر الخسائر من عملها الميداني خلال الأيام القادمة.

كما وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بتقديم كل أوجه الدعم للأسر المتضررة.

وكان قد أعلن مرفق إسعاف الوادى الجديد عن ارتفاع حالات الإصابة بالاختناقات نتيجة تصاعد الأدخنة فى حريق الراشدة بالداخلة إلى 32 حالة، بينهم العميد ضياء الدين محيى صالح مدير الحماية المدنية، 50 سنة، والذى تم إسعافه على الفور، وعاد لمتابعة جهود الإطفاء.

كما نُقل عدد من المصابين إلى مقر المستشفى الميدانى الذى جرت إقامته بمدرسة مجاورة للوحدة الصحية التى تعرضت لألسنة اللهب، وجار استكمال جهود الإطفاء لحين وصول الدعم من المحافظات المجاورة.

وتضمنت قائمة المصابين فى الحريق كلً من: جبريل حنفى صالح 30 سنة ومصطفى رمضان محمد حروق بنسبة 5% فرد حماية مدنية، وأسامة فهمى عباس 26 سنة جرح بالركبة اليمنى، وأميرة أسامة سليمان 20 سنة اختناق، ونورا سعد حمود 25 سنة اختناق، وحليمة سعود عبد المجدى 45 سنة اختناق، وغزالة دسوقى مشعال 60 سنة اختناق، ونجاح عبد الجليل شحات 36 سنة اختناق، ومحسن محمد عبد المحسن 35 سنة جرح بالقدم، وهاجر جبريل عبد الرحمن 9 سنوات اختناق، ويونس أحمد يحيى 7 شهور اختناق، ورضوى يوسف حمدى 9 سنوات اختناق، وسعد سبع مبارز 75 سنة اختناق، ومحمد إبراهيم شندى 47 سنة فرد حماية مدنية اختناق، وعبد الرحمن يوسف حمدى 42 سنة اختناق، وأحمد محمود حسن عمران 22 سنة اشتباه كسر فى الركبة اليمنى، وعلى محمد إسماعيل فرد حماية مدنية اختناق، وعبد الله شكرى مترى فرد حماية مدنية اختناق، ومحمد مختار محمد جرح قطعى بالقدم، وياسمين أحمد مجدى 24 سنة اختناق، وزهراء فتحى كريم 12 سنة اختناق، وآية يوسف سيد 20 سنة اختناق، وياسمين هاشم أحمد 20 سنة اختناق، ومنصور محمد شحاتة 58 سنة اختناق.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الحريق بدأ على مساحة محدودة منذ عدة ساعات، ومع تزايد سرعة الرياح وتغير اتجاهاتها أدى لانتشار الحريق على مساحات كبيرة متوغلة فى المناطق الزراعية، واقتربت بشدة من المناطق السكنية وتم عمل حزام عازل بين الحرائق والمناطق السكنية حتى وصول الإمدادات للسيطرة على الحريق من الجو.

ترشيحاتنا

اللجنة المشكلة لفحص حريق المتحف الكبير تودع تقريرها بالنيابة

اليوم .. قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب

مسئول عسكري أمريكي: غواصات روسيا في جنوب أوروبا تثير قلق الناتو

الرئيس الإماراتي يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

محافظ الوادي: 30 سيارة إطفاء من أسيوط وسوهاج للسيطرة على حريق الراشدة.. فيديو

ارتفاع عدد مصابي حريق الراشدة بالوادي الجديد إلى 29 حالة.. شاهد

عرابي: انتهاء عقود اللاعبين الأجانب بالأهلي يشكل خطورة.. فيديو

مفتي الجمهورية السابق يحذر من أمر يفعله الكثيرون عند الدعاء

كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك

هيثم عرابي يكشف مفاجأة في تعاقد الأهلي مع ميدو جابر

زكريا ناصف: بند عمولات اللاعبين الأجانب للأهلي خطير للغاية ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

فيديو

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن
كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك
ارتفاع حالات الاختناق في حريق الراشدة إلى 32 حالة.. فيديو
وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟