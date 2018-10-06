صحف الكويت تبرز احتفالات مصر بنصر أكتوبر.. الأمير الصباح يهنئ الرئيس السيسي بذكرى العبور.. ترامب: دمرنا داعش.. وأنهيت تمويل الإرهاب الإيراني.. تونس تمدد حالة الطوارئ.. والكونجرس يستعد لتنصيب كافانو

صحف الكويت تبرز احتفالات المحروسة بنصر أكتوبر

الأمير الصباح يهنئ الرئيس بذكرى العبور "الأنباء": الانتصار ليس وليد تلك اللحظة ولكن حصاد جهد وعرق ودماء أبناء مصر ترامب: دمرنا "داعش".. وأنهيت تمويل الإرهاب الإيراني الهند تشتري أنظمة روسية مضادة للطيران رغم تحذيرات أمريكية مرشح ترامب يفوز بتصويت أولي بمجلس الشيوخ





سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأفردت "الجريدة"، تقريرًا مطولًا يسلط الضوء على تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور موسكو، يوم 17 أكتوبر الجاري، لإجراء مباحثات رفيعة المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكبار المسئولين الروس.





وقالت الصحيفة الكويتية: إن العلاقات المصرية الروسية تمر بمرحلة من التعاون الوثيق منذ تولي السيسي الحكم في 2014، مشيرةً إلى مصر سعت لتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا بعقد سلسلة من صفقات التسلح، فضلا عن الاتفاق على إنشاء روسيا لمفاعل نووي مصري في منطقة الضبعة بتكلفة 25 مليار دولار، كما تتوافق الرؤى السياسية بين البلدين في عدد من ملفات الشرق الأوسط المشتعلة.





واهتمت "الأنباء" باستعداد مصر لاستقبال الذكرى الـ45 من انتصار حرب أكتوبر، مشيرةً إلى أن هذا الانتصار لم يكن وليد ذلك اليوم، ولكنها كانت حصاد جهد وعرق ودماء أبناء مصر جميعا، ورجال قواتها المسلحة.





وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي نشرتها، اليوم السبت: "ولعل من يقرأ تاريخ هذا اليوم بتمعن يجد فيه الكثير من الدروس المستفادة التي تحتم علينا اليوم المطابقة بين ما جرى وما يجري من ملاحم يقودها أبطالنا في كل أرجاء الدولة للقضاء على الإرهاب، بمدلول آخر فإن استقراء الخبرة التاريخية، وتحليل الواقع المعاصر والتنبؤ بالمستقبل والإعداد له هو عملية تقييم وتقدير للأبعاد والسياسات والتي لا بد ان تتم من خلال منظومة متشابكة تتضمن دروس الماضي وتحديات الحاضر، واحتمالات المستقبل، فتلك الحرب المجيدة سبقتها مراحل إعداد استمرت لـ 6 سنوات".





وذكرت "الرأي" أن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعث تهنئة الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر، مستذكرا هذه الملحمة الخالدة التي سطرتها القوات المسلحة المصرية بكل بطولة واستبسال وامتزاج الدماء الكويتية والمصرية لتحرير الأراضي المصرية وبصورة جسدت عمق الروابط الأخوية والعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.





وأبرزت "الوطن" احتفال الغطاسة المصرية الصغيرة ريم أشرف ذات الـ 14 ربيعًا وأصغر غطاسة مصرية، بكسر الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس العالمية بأطول غطسة، والمسجل باسم الفتاة الأسترالية "كريستسن كويل 38 سنة" بـ51 ساعة 25 دقيقة، وفي طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد لمدة 55 ساعة. ورفعت "ريم" شعار: "نحن المصريين مستمرين وسنحقق الرقم القياسي" تحت الماء.





على الصعيد الإقليمي والعربي، سلطت "الرأي" على الحوار المطول الذي أجرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن المملكة لن تدفع أي شيئ مقابل أمنها، مشيرًا في سياق آخر إلى أن كندا في شئون الداخلية للسعودية.





ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قوله إن تحت قيادتي، عجلت الولايات المتحدة الجهود لهزيمة الإرهابيين.. بالعمل مع شركاء الائتلاف، قمنا بتدمير داعش في سوريا والعراق"، مضيفًا: "بالمثل، أنهيت مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق الإيراني الرهيب، الذي وفر مكسبا مفاجئا لقوات الحرس الثوري ووكلائه، بتمويل أنشطة إيران الخبيثة في جميع أنحاء العالم أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تحدد الخطوط العريضة لنهج الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الإرهابية متزايدة التعقيد والمتطورة، ويمثل استراتيجية متكاملة لأول مرة منذ عام 2011.





وقالت "الجريدة" إن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان حركة "حماس" بالأخذ بعين الاعتبار أن فترة الأعياد اليهودية انتهت، للضغط من أجل وقف "مسيرات العودة" التي تخرج كل جمعة والمستمرة منذ 6 أشهر، تزامنًا مع تمكن خلايا تابعة لحركة حماس من التسلل إلى داخل البلدات العبرية.





وذكرت "القبس" أن فلسطينيين أحدهما طفل، استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، مساء الجمعة.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن تونس أعلنت تمديدا لمدة شهر اضافي لحالة طوارئ كانت قد فرضتها في نوفمبر 2015 في أعقاب هجوم مسلح استهدف قوات أمنية وسط العاصمة تونس.





دوليًا، أوضحت "الأنباء" بأن رغم تحذيرات أميركية للهند من عقوبات اقتصادية إذا أبرمت الصفقة مع موسكو، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أمس، أن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400".





وقالت "الوطن" إن القاضي بريت كافانو اليوم الجمعة بتصويت أولي أجراه مجلس الشيوخ الأمريكي قبيل تثبيته في منصبه الذي رشحه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما حصد التصويت الأولي الإجرائي تأييد 51 نائبا مقابل رفض 49 عضوا ليمهد الطريق لإجراء تصويت نهائي من المرجح أن يعقد اليوم السبت.