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أخبار البلد

استعدادات مكثفة بمحيط المطار لوصول ميلانيا ترامب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، استعدادات مكثفة بمحيط المطار وذلك استعدادا لاستقبال ميلينا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى من المقرر أن تزور القاهرة اليوم السبت.

وكانت سلطات المطار وضعت الأعلام المصرية والأمريكية على مداخل المطار، إضافة إلى عدد من لافتات الترحيب بزوجة الرئيس الأمريكى، كما كثفت القوات الأمنية من تواجدها بمحيط المطار.

والجدير بالذكر أن زوجة الرئيس الأمريكى تقوم بزيارة لعدد من الدول الأفريقية كما وصلت مقدمة زوجة الرئيس أول أمس إلى مطار القاهرة.

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