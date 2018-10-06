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أخبار العالم

سلوفاكيا تعلن استعدادها لرعاية عشرات الأطفال السوريين اليتامى

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيلجريني إن بلاده قد تقبل عدة عشرات من الأطفال السوريين اليتامى ليخرج بذلك بشكل طفيف عن إجماع الحلفاء الآخرين بوسط أوروبا الذين يرفضون قبول لاجئين.

وقال بيليجريني في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم (السبت) إن سلوفاكيا بلد غني بما يكفي لرعاية "عشرة أو عشرين أو ثلاثين طفلا" موجودين حاليا في مخيم اللاجئين باليونان.

وأضاف :إننا ساسة ولكن عندما نتحدث عن معاناة الأيتام السوريين الذين تتولى رعايتهم حاليا دولة عضو أخرى، أعتقد أنه يجب علينا أن نكون أكثر إنسانية". وتابع:إنه لا يمكن لعدة عشرات من اليتامى الذين سيتم إيداعهم في دور رعاية الأطفال في بلادنا أن يهددوا الاقتصاد السلوفاكي أو المجتمع السلوفاكي أو الثقافة السلوفاكية .. سيتعلمون لغتنا وثقافتنا.

وأدى تدفق كبير لطالبي اللجوء من الشرق الأوسط وأفريقيا قبل ثلاث سنوات إلى انقسامات عميقة في الاتحاد الأوروبي بين دولتي الصدارة إيطاليا واليونان ودول المقصد النهائي مثل ألمانيا وأربع دول شيوعية سابقة على الحافة الشرقية للاتحاد الأوروبي وهي بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا.
وتساند سلوفاكيا منذ فترة طويلة الدول الأخرى في وسط أوروبا في اعتراضها على محاولات مسؤولي الاتحاد الأوروبي فرض حصص إجبارية لتوطين اللاجئين.

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