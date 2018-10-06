انستجرام يعتزم إضافة خاصية مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك

يعتزم تطبيق إنستجرام إضافة خاصية جديدة تسمح للتطبيق بمشاركة البيانات المتعلقة بأماكن تواجد المستخدمين مع "فيسبوك"، حتى بدون تشغيل المستخدم للتطبيق.



وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم السبت، أن الخيار الجديد في إنستجرام، المملوك لشركة "فيسبوك" ويعتبر أحد "منتجاتها"، سيتم الترويج له على أنه سوف يساعد المستخدمين على تطوير تجربة الاستخدام ومنحهم الفرصة لاكتشاف ما حولهم بصورة أكبر، كما يساعد "فيسبوك" على تقديم إعلانات مرتبطة أكثر باهتمامات المستخدمين وأماكن تواجدهم.



وأشارت أن الخيار الجديد حال تفعيله سيقوم بتبليغ فيسبوك بمكان تواجد المستخدم بالتحديد، حتى وإن قام المستخدم بإغلاق تطبيق إنستجرام.



وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من استقالة مؤسسي إنستجرام من الشركة، وسط مزاعم أن السبب الرئيسي وراء مغادرتهما هي السياسة التي يتبعها المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، لتحقيق الاستفادة من إنستجرام.