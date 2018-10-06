ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

انستجرام يعتزم إضافة خاصية مشاركة بيانات المستخدمين مع فيسبوك

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
يعتزم تطبيق إنستجرام إضافة خاصية جديدة تسمح للتطبيق بمشاركة البيانات المتعلقة بأماكن تواجد المستخدمين مع "فيسبوك"، حتى بدون تشغيل المستخدم للتطبيق.

وذكرت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم السبت، أن الخيار الجديد في إنستجرام، المملوك لشركة "فيسبوك" ويعتبر أحد "منتجاتها"، سيتم الترويج له على أنه سوف يساعد المستخدمين على تطوير تجربة الاستخدام ومنحهم الفرصة لاكتشاف ما حولهم بصورة أكبر، كما يساعد "فيسبوك" على تقديم إعلانات مرتبطة أكثر باهتمامات المستخدمين وأماكن تواجدهم.

وأشارت أن الخيار الجديد حال تفعيله سيقوم بتبليغ فيسبوك بمكان تواجد المستخدم بالتحديد، حتى وإن قام المستخدم بإغلاق تطبيق إنستجرام.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من استقالة مؤسسي إنستجرام من الشركة، وسط مزاعم أن السبب الرئيسي وراء مغادرتهما هي السياسة التي يتبعها المدير التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربرغ، لتحقيق الاستفادة من إنستجرام.

ترشيحاتنا

استعدادات مكثفة بمحيط المطار لوصول ميلانيا ترامب

محكمة ألمانية ترفض طعن من آكل للحوم البشر لتعليق الحكم الصادر ضده

وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو

اكتشفي طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة لزيادة النشاط

الرئيس الإماراتي يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

اغتنم.. أفضل صيغة للصلاة على النبي تجعلك تفوز بـ8 أمور

شاهد.. رجل ضخم يعاقب شابا رقص على تحدي كيكي بالشارع

مفتي الجمهورية السابق يحذر من أمر يفعله الكثيرون عند الدعاء

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والهلال السعودي

الصين تؤكد عدم رغبتها في خوض حرب تجارية مع أمريكا وتدعوها للتفاوض

محافظ الوادي: 30 سيارة إطفاء من أسيوط وسوهاج للسيطرة على حريق الراشدة.. فيديو

هيثم عرابي: تعاقد أحمد حجازي مع المارد الأحمر مجانًا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

فيديو

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن
كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك
ارتفاع حالات الاختناق في حريق الراشدة إلى 32 حالة.. فيديو
وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟