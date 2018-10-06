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مرأة

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

السبت 06/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
هاجر هانئ
خطفت الأنظار سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإطلالتها الراقية، أثناء وصولها إلى غانا بمفردها في جولة أفريقية تستغرق أسبوعا تقودها إلى غانا وملاوي وكينيا ومصر.

أطلت ميلانيا بفستان مخطط متوسط الطول وذا أكمام طويلة، جمع التصميم بين اللونين النبيتى والأبيض وحمل توقيع الماركة الفرنسية الشهيرة "Celine"، حيث بلغت تكلفت الفستان 2000 دولار أمريكى، وتميز الفستان بالبساطة ما منحها إطلالة راقية.

وأكملت سيدة أمريكا الأولى إطلالتها بحذاء أبيض أنيق ذا كعب عالى، اعتمدت على مكياج هادئ و تسريحة شعر بسيطة، ولم تعتمد على ارتداء إكسسوارات ولكنها اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة غير مبالغ فيها.
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته
ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

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