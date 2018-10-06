علي عبد الخالق: الدولة هي الوحيدة القادرة على إنتاج فيلم بحجم نصر أكتوبر

أكد المخرج على عبد الخالق أن السينما حاولت بكل الطرق أن تعبر عن حرب أكتوبر المجيدة وهناك عديد من الأعمال الجيدة التى أبرزت الدور الوطني الجندى المصري.



وأضاف عبد الخالق في تصريح لصدى البلد قائلا : على الرغم من هذه المحاولات الجيدة ، إلا أنه لا تزال السينما مقصرة في حق حرب أكتوبر المجيدة لأن ليس هناك عمل حقيقي عبر عن الحرب ذاتها.



وأشار إلى أن عمل سينمائي مثل حرب أكتوبر يحتاج إلى إنتاج ضخم وأتصور أن الدولة وحدها القادرة علي إنتاج فيلم يعبر عن الحرب بشكل جيد.