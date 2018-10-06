تنمية الصادرات: مستعدون لتبادل الخبرات مع الجهات العربية

أكدت شيرين الشوربجى رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة على استعداد لتبادل الخبرات الفنية مع الجهات العربية المناظرة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لرجال الأعمال بجميع الدول العربية.



وأشارت الهيئة إلى أهمية إيجاد سبل التعاون بين الجهات العربية المعنية بالمعارض والأنشطة الترويجية، لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة خاصة في مجال الترويج للمنتجات الوطنية بهدف تنشيط صادراتنا العربية بالأسواق العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي الهيئة مع الاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برعاية وحضور السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومحمود جراح رئيس الاتحاد العربى للمعارض والمؤتمرات الدولية وأحمد أمين نائب رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات لشئون الترويج والمعارض.