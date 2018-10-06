جراحات تكميم المعدة تساعد في إبطاء معدل ارتفاع السكر بالدم

توصلت دراسة جديدة إلى أن عمليات تكميم المعدة، وهي نوع من جراحات علاج السمنة، فعالة مثل تناول حبة دوائية من الميتفورمين لتخفيض معدل السكر فى الدم.



فقد أكدت دراسة أعدها باحثون فى "المعهد الوطني للصحة" في الولايات المتحدة الحقائق الطبية وراء هذه النظرية.. وفي دراسة اشتملت على استرجاع خلايا بيتا من خلال دراسة التخفيف من الدهون، من أصل 88 مشاركًا، تم اختيار نصفهم عشوائيًا لتلقي عملية تكميم المعدة، والتي تتضمن وضع شريط حول الجزء العلوي من المعدة لإبطاء عملية الهضم، في حين أن الآخرين تلقوا جرعات من عقار "الميتفورمين"، وهو أكثر العقاقير شيوعا لعلاج مرضى السكر النمط الثانى فى مراحله المبكرة.



وقد وجد الباحثون أن أفراد كلا المجموعتين الذين خضعوا لجراحات تكميم المعدة أو أخذوا جرعات من عقار "ميتافورمين" حققوا نتائج مماثلة فى السيطرة على استقرار مستوى السكر فى الدم؛ فضلا عن نتائج مماثلة فيما يتعلق بحساسة الإنسولين فى الجسم ووظائف مستقرة للخلايا المنتجة للإنسولين ، مع تحسن بسيط في مستويات الجلوكوز في الدم.



وكانت هذه النتائج التى نشرت فى عدد أكتوبر من مجلة "رعاية مرضى السكر" جزءًا من مجموعة من ثلاث تجارب سريرية مصممة لإيجاد طرق لعكس أو إبطاء فقدان إنتاج الأنسولين بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري النمط الثانى ، أو الذين تم تشخيصهم مؤخرًا بالمرض حتى يتمكنوا من البقاء أكثر صحةً .