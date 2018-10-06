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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6 أكتوبر 2018

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تراوحت أسعار الطماطم اليوم، السبت، 6 أكتوبر 2018، فى سوق العبور ما بين 3.5 و7 جنيهات للكيلو جملة، كما سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة حالة من الاستقرار، حيث شهدت أغلب السلع ثباتًا، فسجلت البطاطس أسعارًا تتراوح بين 5.80 و7 جنيهات، والبصل ما بين 4 و5.5 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيهات، والفاصوليا من 9 إلى 13 جنيهًا، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار يسجل 6 جنيهات، والبامية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان البلدى 4.50 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة، البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وأبو سرة 4 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأصفر 12 جنيهًا للكيلو، والأحمر 10 جنيهات للكيلو، والمانجو يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، والعويسي الأعلى جودة من 24 لـ 30 جنيهًا، والجوافة 6.50 جنيه، والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو التفاح الأمريكى 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 23 جنيهًا، والتفاح اللبنانى 23 جنيهًا، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمى 14 جنيهًا.

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