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أخبار البلد

نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
محمود محسن
شارك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في فعاليات المؤتمر الحادي عشر لاتحاد النحالين العرب وفيدرالية نحالي حوض المتوسط والمنعقد في بيروت- لبنان خلال الفترة 5-7 أكتوبر بمشاركة وفود من 31 دولة عربية وأجنبية تحت عنوان (النحلة تجمعنا).

وقال خليفة في كلمته إن الحكومة المصرية تولي الاهتمام بقطاع النحل والدليل علي ذلك صدور أول قرار وزاري 1325 لسنة 2018 لتنظيم مشروعات إنتاج وتربية النحل ومنتجاتها في الاراضي القديمة والأراضي الجديدة وتمتلك مصر ثروة هائلة من خلايا نحل العسل تبلغ حوالي 2 مليون خلية وهي الأعلى في الوطن العربي وتهدف الحكومة للتوسع في مشروعات انتاج النحل لما لها من أهمية في توفير فرص عمل في القطاع الريفي ودور حشرات النحل في تلقيح النباتات وزيادة الإنتاج الزراعي والتنمية الزراعية المستدامة ويلعب قطاع النحل ومنتجاته دور مهم في الصادرات المصرية ودعم الاقتصاد القومي ويشارك في المؤتمر 9 شركات مصرية تعمل في قطاع النحل بمصر.

وشدد خليفة نقيب الزراعيين على ضرورة دعم قطاع النحل في مصر من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عمله، وكذلك المواصفات القياسية لمنتجات النحل.

يذكر أن هذا المؤتمر تحت رعاية العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور
نقيب الزراعيين يشارك في المؤتمر السنوي لاتحاد النحالين العرب.. صور

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