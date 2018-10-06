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فن

صفاء سلطان: نعبر عن اللاجئين في فيلم خيمة 56 بمهرجان الإسكندرية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تشارك الفنانة الأردنية صفاء سلطان في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين بفيلم قصيرة تحت عنوان "خيمة 56"، ضمن فعاليات مسابقة الأفلام القصيرة.

وأعربت صفاء عن اعتزازها وفخرها بالمشاركة في عمل والمهرجانات عبر بيان لها، مؤكدة أن الفيلم يلقي الضوء على المعاناة الإنسانية للاجئين.

وأوضحت صفاء أنها تقدم شخصية "أم رجب" وهي لا تعمل مثل كل النساء في المخيمات وتعاني من عدم وجود خصوصية.

الفيلم من إخراج سيف الشيخ نجيب تأليف سندس برهوم بطولة صفاء سلطان وشادي الصفدي وعلاء الزعبي ونوارة يوسف ووليم سيجري وتم تصويره في أحد مخيمات لبنان.

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