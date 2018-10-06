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عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل،حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة الماجستير بكلية الهندسة جامعه القاهرة في "هندسة الأمان على نقل" لموظفي وزارة النقل بنحو 13 مهندسا من موظفي وزارة النقل (4 مهندسين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر و4 مهندسين من الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق و4 مهندسين من الهيئة العامة للطرق والكباري ومهندس من جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى) وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور السيد تاج الدين عميد كليه الهندسة بجامعة القاهرة.

ويعتبر هذا الماجستير معترف به بالجامعات الأوروبية وهو ماجستير في الهندسة، ويطبق لثاني مرة في مصر ويختص ببحث مشاكل السلامة على جميع وسائل النقل.

وبدأ البرنامج من عام 2016 وتم تخريج 7 مهندسين من الدفعة الأولى، وضمت الدفعة الثانية 13 مهندس والدفعة الحالية تضم 16 مهندسا.

وأعرب عرفات عن سعادته بوجوده في هذا الصرح العلمي الكبير وبتخرج دفعات متخصصة في امان وسائل النقل في ظل استراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز معايير السلامة والأمان بوسائل النقل المختلفة حيث تسير الوزارة في اتجاهين متوازيين تنمية القدرات البشرية وتطوير وتحديث وسائل النقل بأحدث الأنظمة التكنولوجية حيث تنفذ الوزارة حاليا عددا من المشروعات في هذا المجال بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية ( سيمنز والستوم وتاليس ) والتي تقوم بتحديث أنظمة الإشارات بخطوط السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية .

واتفق وزير النقل ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الهندسة على التعاون بين وزاره النقل وكلية الهندسة بجامعة القاهرة في مجال التنمية البشرية وإتاحة كافة إمكانات قدرات البنية التحتية بمعهد وردان التابع للسكة حديد أمام هذه الدفعات من حملة الماجستير وذلك للمساهمة في تطوير اسلوب تأهيل العاملين والفنيين بمجال السكة الحديد.
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان
عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

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عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

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عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

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