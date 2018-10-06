ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر بقليوب

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجهم على عملائهم بمركز قليوب، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 3 عاطلين بمركز قليوب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.



وتبين ضبط كل من "عماد ش م" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 1400 جنيه وهاتف محمول وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر و"محمد ر م" عاطل وبحوزته كميه من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة.



كما تم ضبط "طارق م ع" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

