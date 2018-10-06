ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر بقليوب

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجهم على عملائهم بمركز قليوب، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 3 عاطلين بمركز قليوب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.
وتبين ضبط كل من "عماد ش م" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 1400 جنيه وهاتف محمول وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر و"محمد ر م" عاطل وبحوزته كميه من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة.
كما تم ضبط "طارق م ع" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 3 عاطلين بمركز قليوب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.
وتبين ضبط كل من "عماد ش م" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 1400 جنيه وهاتف محمول وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر و"محمد ر م" عاطل وبحوزته كميه من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة.
كما تم ضبط "طارق م ع" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.