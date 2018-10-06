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حوادث

ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر بقليوب

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
ضبط متهمين - ارشيفيه
ضبط متهمين - ارشيفيه
إبراهيم الهوارى
ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم نصف كيلو فودو مخدر قبل ترويجهم على عملائهم بمركز قليوب، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط 3 عاطلين بمركز قليوب وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وتبين ضبط كل من "عماد ش م" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ 1400 جنيه وهاتف محمول وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر و"محمد ر م" عاطل وبحوزته كميه من الفودو المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 30 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة.

كما تم ضبط "طارق م ع" عاطل وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن 200 جرام ومبلغ 270 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

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