ضبط عاطل بحوزته طربة حشيش بالغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته "طربة" حشيش، وتم تحرير المحضر رقم 9719 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "عصام ع ع" عاطل، بحوزته "طربة" من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.



وبمواجهتـه بمـا أسفـر عنـه الضبـط أقـر بحيازتــه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.