تريزيجيه يحقق 3 أرقام قياسية مع قاسم باشا أمام جوزتيبي .. فيديو

حقق فريق قاسم باشا التركي فوزا كبيرا علي منافسه جوزتيبي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ليلة التهب فيها المحترف المصري محمود تريزيجيه بالمنافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري التركي.



شهدت المباراة أداءً رائعا من جانب المحترف المصري محققا 3 أرقام قياسية خلال المباراة حيث سجل تريزيجيه هدفا وصنع اثنين لزميله صامويل ايدوك.



كما أن تريزيجيه كان اللاعب الأكثر تصويبا على المرمى المنافس برصيد 4 تسديدات متساويا مع زميله صامويل ايدوك.



واستطاع تريزيجية إتمام 4 مراوغات ناجحة وهو الرقم الذي لم يحقق أي لاعب من كلا الفريقين.



ومنح محمود تريزيجيه فريقه قاسم باشا 5 ركنيات خلال المباراة، وهو الرقم الذى لم يحققه أي لاعب آخر في صفوف ناديه، ما يشير إلى التهديد الكبير الذى شكله اللاعب على مرمى ودفاعات جوزتيبي.



وبهذا الفوز يصل قاسم باشا إلى النقطة 15 محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي خلف صاحب الصدارة جالطة سراي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد جوزتيبي عند 12 نقطة في المركز السادس.