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حوادث

ضبط عامل بحوزته 11 قطعة حشيش في البحر الأحمر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:04 ص
حشيش - ارشيفيه
حشيش - ارشيفيه
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة القصير، من القبض على عامل بحوزته كمية من الحشيش المخدر.

وكان اللواء اشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد ضبط "نصر.م.أ." عامل، وبحوزته 11 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتـه بمـا أسفـر عنـه الضبـط أقـر بحيازتــه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر رقم 833 إداري قسم القصير لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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