الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه في الأيام الخاصة بفترة حرب 1973 أكتوبر انتفض الشعب بأكلمه وراء القوات المسلحة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار وقادرة على تجاوز الفترة الصعبة.



وأشار الرئيس "السيسي" خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة، إلى أن مصر قد أعادت بناء القوات المسلحة، وأثبتت للعالم أجمع أن الوطن ينبض بالإرادة والعزيمة القوية.

