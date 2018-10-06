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الرئيس السيسي: السلام يجب أن يستند للعدل وتوازن القوة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كريـم الـخـطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن من أجل استرداد الأرض فقط ولكن السلام كان نصب أعيننا.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة، أن الشعوب العريقة تعرف معنى السلام وتسعى إليه ويجب أن يستند إلى العدل وتوازن القوة.

وأوضح الرئيس السيسي شعب مصر العظيم أدرك أهمية السلام ونفذته قيادته التاريخية المتمثلة في الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام.

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