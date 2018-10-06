السيسى: انتصار أكتوبر لم يكن صدفة والسلام يجب أن يستند إلى العدل والقوة



وأضاف "السيسى" أن الوطن بنبض بالقيادة العظيمة وأن مصر تفرض على الجميع احترام إرادتها مؤكدا على أن حماية الحدود والتراب المصرى واجب مقدس.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، مشيرا إلى أن السلام يجب أن يستند إلى العدل والقوة.وقال الرئيس السيسى فى كلمة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر أن مصر عصية على الانكسار، لافتا إلى أنه بفضل عقول وسواعد أبناء تم تجاوز الصعاب وأن مصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر فرضت حرب استنزاف طويلة.