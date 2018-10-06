ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السيسى: انتصار أكتوبر لم يكن صدفة والسلام يجب أن يستند إلى العدل والقوة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:15 ص
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، مشيرا إلى أن السلام يجب أن يستند إلى العدل والقوة.

وقال الرئيس السيسى فى كلمة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر أن مصر عصية على الانكسار، لافتا إلى أنه بفضل عقول وسواعد أبناء تم تجاوز الصعاب وأن مصر بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر فرضت حرب استنزاف طويلة.

وأضاف "السيسى" أن الوطن بنبض بالقيادة العظيمة وأن مصر تفرض على الجميع احترام إرادتها مؤكدا على أن حماية الحدود والتراب المصرى واجب مقدس. 

موضوعات متعلقة

«حماة الوطن» يتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة تحرير سيناء

السيسي: انتصار أكتوبر ليس عسكريا ولكنه انتصار على اليأس والإحباط .. فيديو

رئيس الوطنية للإعلام يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

بكري: خطاب الرئيس اعتبر نصر أكتوبر تتويجًا لنضال المصريين.. «فيديو»

«المصريين الأحرار»: مصر ستكون مقبرة للإرهابيين

مصطفى بكري: مصر عصية على الانكسار.. ونقف صفا واحدا خلف السيسي.. فيديو

ترشيحاتنا

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن

نجلة السادات: أبى تنبأ باستشهاده قبلها بأسبوعين وجهز مدفنه

اللواء سامح العشري يكشف خداع الفريق أبو سعدة للقوات الإسرائيلية في معركة الفردان

تريزيجيه يحقق 3 أرقام قياسية مع قاسم باشا أمام جوزتيبي .. فيديو

شاهد.. مصطفى شعبان يفوز ببطولة مصر الدولية للخيول العربية

مسئول عسكري أمريكي: غواصات روسيا في جنوب أوروبا تثير قلق الناتو

وزير التعليم للأهالي: اطلعوا على كتب أولى ابتدائي لتعرفوا فلسفة النظام الجديد

الرئيس السيسي: مصر أثبتت أن الحفاظ على التراب الوطني واجب مقدس

7 خطوات للتغلب على مشكلة ضعف الذاكرة

اليوم .. قرينة الرئيس السيسي تستقبل ميلانيا ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

فيديو

الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال
السيسي: فخورون بما حققناه ونتطلع لتحقيق المزيد .. فيديو
الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لا تقل خطورة عن باقي الحروب ..فيديو
السيسي: واجهنا أصعب التحديات وحافظنا على دولتنا ..فيديو
الرئيس السيسي: تحية لروح الزعيم الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام وشهداء أكتوبر الأبرار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟