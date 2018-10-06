السيسي: واجهنا أصعب التحديات وحافظنا على دولتنا ..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحديات الحياة لا تنتهي وقدر الشعوب العظيمة مواجهة هذه التحديات، كما أننا في مصر واجهنا تحديًا من أصعب ما يكون خلال السنوات الماضية.





وأوضح "السيسي"، في كلمته للأمة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 45 لانتصارات السادس من أكتوبر اليوم، السبت، أن هذه التحديات تتمثل في تحدي الحفاظ على دولتنا ومنع انهيارها، ومواجهة خطر الفراغ السياسي والفوضى، وانتشار الإرهاب المسلح الغادر.





وتابع: أن مجمل تحديات الأمن القومي التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية توضح لنا أن انتصار أكتوبر لم يكن صدفة، وأن جذور الانتصار وقهر المحن متوطنة في بلادنا العظيمة، وأنه كما عبرنا الجسر الفاصل بين الهزيمة والنصر في حرب أكتوبر استطعنا أيضًا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.





وشدد على أن التحديات الصعبة لم تضعف عزيمتنا واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود، وتوجيه ضربات قاصمة لتنظيماته وعناصره، كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع بعد فترات عصيبة من التوتر.