إسكان النواب: عازمون على خروج عدد كبير من مشروعات القوانين للنور

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان عازمة على خروج عدد كبير من مشروعات القوانين للنور خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس؛ للانتهاء من الأجندة التشريعية المزدحمة بمشروعات القوانين الهامة والمؤجلة من الأدوار السابقة جميعها يصب فى صالح المواطن.





وأوضح أن اللجنة ستبذل أقصى جهودها بالتنسيق مع الحكومة لإنجاز هذا الكم الكبير من مشروعات القوانين الموجودة بها وإعداد تقارير عنها تعرض على مكتب المجلس لمناقشتها فى الجلسات العامة للبرلمان للموافقة عليها وخروجها للنور خلال هذا الدور.





وقال-فى بيان له-إن الشارع الآن يترقب الانتهاء من صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم الإعلان عنه أكثر من مرة، وينتظر إقراره قطاع كبير من المواطنين لحسم موقفهم فى مخالفات البناء التى وقعت بحقهم وتخفيف العبء عنهم وفض اشكاليتهم مع المحاكم ، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 118 لسنة 2008.





وأوضح أن الهدف من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو التصدي للفساد فى استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها ، أما بالنسبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يكون صدوره لفترة مؤقتة لإزالة مخالفات البناء داخل الحيز العمرانى والقضاء على أية مخالفات جديدة سوف تطرأ .



