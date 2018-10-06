إصابة 7 من قوات الحماية المدنية في حريق الراشدة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن حصيلة المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة نتيجة حريق قرية الراشدة بلغت 37 حالة من بينهم 7 أشخاص تابعين لقوات الإطفاء والدفاع المدني.



وأضاف الزملوط،أنه تم توفير نحو 50 سيارة إسعاف تولت نقل المصابين وإسعافهم بشكل سريع بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتم تماثل أغلب الحالات للشفاء باستثناء بعض الحالات التي وضعت تحت الملاحظة.



وأكد الزملوط أنه تجري الآن عمليات التبريد بعد أن تمت السيطرة على الحريق بالكامل، لافتا إلى أن هناك 4 طائرات عسكرية تقوم بعملية التبريد مدعومة بقوات الحماية المدنية.



يذكر أن حريقا هائلا نشب بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة، وتم الدفع بـ50 سيارة إسعاف ورفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية.

