إصابة 4 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة شرطة" تأمين أفواج ساحية" بالكيلو 42 طريق قنا- سفاجا، عن إصابة 3 مجندين و أمين شرطة.



تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة تأمين أفواج بالكيلو 42 طريق قنا- سفاجا، نتج عنه إصابة كل من: عبدربه منعم عبدربه- 21عاما- سحجات وكدمات، مصطفي رفعت عبدالرازق 21 عاما- ، آلام بالظهر، أحمد عبدالواحد أحمد 20 عاما- كسر بالساق الأيسر" مجندين بقوات الأمن"، و أحمد فؤاد زهري 24 عاما- أمين شرطة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف- مدير المرفق، بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم النقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

