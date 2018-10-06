ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة 4 مجندين فى انقلاب سيارة شرطة بقنا

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:59 ص
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
يوسف رجب
أسفر حادث انقلاب سيارة شرطة" تأمين أفواج ساحية" بالكيلو 42 طريق قنا- سفاجا، عن إصابة 3 مجندين و أمين شرطة.

تلقى اللواء مجدى القاضى- مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة تأمين أفواج بالكيلو 42 طريق قنا- سفاجا، نتج عنه إصابة كل من: عبدربه منعم عبدربه- 21عاما- سحجات وكدمات، مصطفي رفعت عبدالرازق 21 عاما- ، آلام بالظهر، أحمد عبدالواحد أحمد 20 عاما- كسر بالساق الأيسر" مجندين بقوات الأمن"، و أحمد فؤاد زهري 24 عاما- أمين شرطة، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف- مدير المرفق، بـ 4 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتم النقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

ترشيحاتنا

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يدرس محاكمة نتنياهو

اغتنم.. أفضل صيغة للصلاة على النبي تجعلك تفوز بـ8 أمور

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

انتشار أمني بسفح الأهرامات وأبو الهول لاستقبال ميلانيا ترامب

لجنة أراضي الدولة: إزالة تعديات على 933 ألف متر مباني و9650 فدان زراعة فى٣أيّام

الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال

الرئيس السيسي: مصر عصية على الانكسار .. فيديو

اليوم.. سحب قرعة ثمن نهائي كأس زايد بالرياض بحضور الفنانين

محافظ الوادي الجديد يكشف عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة

مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وتحالف دولي لتصنيع نظم الأنابيب لمحطة الضبعة

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

احمي نفسك من الزهايمر بتناول كوب واحد يوميا من هذا المشروب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

لجنة أراضي الدولة: إزالة تعديات على 933 ألف متر مباني و9650 فدان زراعة فى٣أيّام

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

فيديو

عبد الرحيم حسن: محمد صبحي فنان مهموم بقضايا وطنه..فيديو
أبرز رسائل للرئيس السيسي في الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد
عبد الرحيم حسن يكشف سبب ميول أبناء القرى للأفكار المتطرفة.. فيديو
الرئيس السيسي: الحفاظ على السلام يمثل تحديا لا يقل عن القتال
السيسي: فخورون بما حققناه ونتطلع لتحقيق المزيد .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟