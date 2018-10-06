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أخبار العالم

قضية اليابانيين المخطوفين بكوريا الشمالية تتصدر مباحثات بومبيو وكيم جونج

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:46 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إنه سيثير قضية خطف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية وذلك عندما يزور بيونجيانج لإجراء محادثات مع الزعيم كيم جونج أون.

وأضاف أن الروابط بين اليابان والولايات المتحدة قوية وأن البلدين في سبيلهما لإحراز تقدم في المحادثات التجارية.

وأدلى بومبيو بالتصريحات للصحفيين بعد لقائه برئيس الوزراء الياباني شينزور آبي في طوكيو قبل أن يبدأ زيارته لكوريا الشمالية.

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